Sky Deutschland

Zwei Kracher zum Auftakt: am 1. Spieltag der UEFA Champions League 2020/21 überträgt Sky die Spiele des BVB bei Lazio Rom und des FC Bayern gegen Atlético Madrid live und exklusiv

- Außerdem überträgt Sky auch die beiden Rückspiele am 5. Spieltag (1./2.12.) in Madrid und in Dortmund exklusiv, darüber hinaus unter anderem auch beide Duelle zwischen dem FC Bayern und Salzburg (3. und 25.11.)

- Weitere exklusive Höhepunkte bei Sky sind unter anderem die Partien Mönchengladbach - Real Madrid (27.10.), PSG - Leipzig (24.11.) und Leipzig - Manchester United (8.12.)

- Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore sowie die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine im Verlauf des Wettbewerbs live

- Während der Gruppenphase überträgt Sky an jedem Abend je ein Topspiel eines deutschen Vereins live und exklusiv, insgesamt zwölf Einzelspiele

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

- Exklusiv für Sky Q Kunden wird Sky ausgewählte Topspiele auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Nach der Auslosung der UEFA Champions League am vergangenen Donnerstag in Nyon dürfen sich die deutschen Vereine und alle Fußballfans bereits in der Gruppenphase auf zahlreiche große europäische Fußballabende freuen. Gegner der vier Bundesligisten sind unter anderem Real und Atlético Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Lazio Rom und der FC Salzburg.

Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket erleben das Beste der Königsklasse auch dieser Saison exklusiv. Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird nur Sky alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen, darüber hinaus die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine im Verlauf des Wettbewerbs. Während der Gruppenphase wird Sky neben allen Spiele und allen Toren in der Original Sky Konferenz an jedem Abend ein ausgewähltes Topspiel eines deutschen Vereins live übertragen.

Zum Auftakt am 20. und 21. Oktober überträgt Sky die Partien von Borussia Dortmund gegen Lazio Rom sowie des FC Bayern München bei Atlético Madrid live und exklusiv. Auch die beiden Rückspiele am 5. Spieltag (1./2.12.) überträgt Sky live und exklusiv.

Weitere Höhepunkte, die Sky Kunden während der Gruppenphase exklusiv erleben können, sind unter anderem die zwei Begegnungen des FC Bayern gegen den FC Salzburg (3. und 25.11.) sowie die Spitzenspiele von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (27.10.) und RB Leipzig bei Paris Saint-Germain (24.11.) und gegen Manchester United (8.12.). Alle insgesamt zwölf Einzelspiele, die Sky während der Gruppenphase live überträgt, werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Exklusiv für Sky Q Kunden wird Sky ausgewählte Topspiele auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen. Die Einzelspiele der zweiten deutschen Mannschaft werden an jedem Abend ab Mitternacht in voller Länge ausgestrahlt.

Die exklusiven Einzelspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2020/21 auf Sky Sport 2 im Überblick:

1. Spieltag

Dienstag, 20.10., 21.00 Uhr: Lazio Rom - Borussia Dortmund

Mittwoch, 21.10., 21.00 Uhr: FC Bayern München - Atlético Madrid

2. Spieltag

Dienstag, 27.10., 21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid

Mittwoch, 28.10., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg

3. Spieltag

Dienstag, 3.11. 21.00 Uhr: FC Salzburg - FC Bayern München

Mittwoch, 4.11., 21.00 Uhr: Club Brügge - Borussia Dortmund

4. Spieltag

Dienstag, 24.11. 21.00 Uhr: Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Mittwoch, 25.11. 21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Salzburg

5. Spieltag

Dienstag, 1.12., 21.00 Uhr: Atlético Madrid - FC Bayern München

Mittwoch, 2.12., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Lazio Rom

6. Spieltag

Dienstag, 8.12., 21.00 Uhr: RB Leipzig - Manchester United

Mittwoch, 9.12., 21.00 Uhr: FC Bayern München - Lokomotive Moskau

Alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live in der Original Sky Konferenz

Neben den genannten Einzelspielen zeigt Sky auf Sky Sport 1 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League live.

Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird Sky von allen Begegnungen der deutschen Mannschaften bis zu 30 Minuten live übertragen. Von den nur zwei Partien umfassenden Konferenzen um 18.55 Uhr werden bis zu 50 Minuten jedes Spiels live bei Sky zu sehen sein, darunter unter anderem Lokomotive Moskau - FC Bayern (27.10.), beide Spiele von Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk (3. und 25.11.), RB Leipzig bei Basaksehir (2.12.) und Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg (8.12.)

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

