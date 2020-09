Sky Deutschland

Sky Original "Hausen" kommt deutschlandweit ins Kino

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- Große exklusive Kino-Kooperation mit AV Visionen und Lago Film zum Start der Haunted-House-Serie - Die beiden ersten Episoden am 22. und 23. Oktober deutschlandweit in über 100 Kinos - Trailer zum Download: https://ql.mediasilo.com/ql/5f71dcf2e4b0166acae63a97 - Link zu Youtube: : https://youtu.be/C_zQZWx0ypw

Pünktlich zu Halloween präsentiert Sky die Haunted-House-Serie "Hausen", ein Sky Original mit Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg und Daniel Sträßer in den Hauptrollen. "Hausen" vereint Horrorelemente, Mystery, Drama und düsteres Märchen zu einem geheimnisvollen Kammerspiel in einem besessenen Plattenbau, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen gab. "Hausen" ist eine Serie mit großer visueller und erzählerischer Kraft, die perfekt auf die große Leinwand passt. Gemeinsam mit AV Visionen und Lago Film präsentiert Sky deshalb die beiden ersten Episoden der Serie am 22. und 23. Oktober deutschlandweit in mehr als 100 Kinos. Tickets sind ab sofort unter anderem bei folgenden Kinos erhältlich: Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI.

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Wir freuen uns sehr, 'Hausen' im Oktober auch im Kino präsentieren zu können. Die Serie findet damit an dem Ort statt, wo das Genre seinen eigentlichen Ursprung genommen hat - im Kino! Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wurde unter Thomas Stubers Leitung die 'Hausen'-Welt lebendig. Diese Welt, die uns mit den unterschiedlichsten Formen von Angst, Schmerz und Liebe konfrontiert, auf der großen Leinwand erleben zu können, wird für die Zuschauer bestimmt eine ganz besondere Erfahrung."

Jens-Uwe Welge, Vice President AV Visionen: "'Hausen' ist eine einzigartige, vielschichtige Serie, die nicht nur Horrorfans anspricht. Ihre hohe atmosphärische Dichte, ein erstklassiger Cast und ihr beeindruckendes visuelles Konzept fesseln von der ersten Sekunde. Serien dieses Kalibers gehören auf die große Leinwand, auf der große Emotionen zu Hause sind. Wir freuen uns, dass Sky diese Vision teilt und mit uns diesen Weg gemeinsam geht."

Marco Mehlitz, Produzent von "Hausen", Lago Film: "Wir konnten uns für die Produktion von 'Hausen' über viele Monate in ein leerstehendes Krankenhaus des ehemaligen DDR Apparates zurückziehen und eine Welt entstehen lassen, die einerseits real existierte - vor unseren Augen - andererseits eine komplette Kunst-Attrappe ist, denn letztendlich wurde jeder Quadratmillimeter von unserem Team gestaltet. Was übrig bleibt ist 'Hausen' - eine Geschichte die langsam in die Köpfe des Zuschauers eindringt und uns allen vergegenwärtigt was passieren kann, wenn uns die Empathie verloren geht."

Über "Hausen":

Nach dem Tod seiner Mutter ziehen der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) und sein Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

Gefördert wurde "Hausen" unter anderem von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) dem Medienboard Berlin Brandenburg (MBB) und den German Motion Picture Fund (GMPF). Den Weltvertrieb verantwortet NBC Universal Global Distribution.

Grüne Produktionen bei Sky Deutschland:

Mit der gruppenweiten Initiative Sky Ocean Rescue setzt sich Sky gegen die zunehmende Plastikverunreinigung der Weltmeere ein. Unter anderem hat sich das Medienunternehmen dazu verpflichtet, das gesamte Einwegplastik bis 2020 aus seinem Betrieb zu entfernen. Darüber hinaus setzt Sky Deutschland eigenproduzierte Serien und Shows zunehmend nach grünen Drehstandards um. Das bedeutet: Neben einwegplastikfreien Alternativen wird zudem auf einen geringeren CO2-Ausstoß, weniger Papierverbrauch und eine konsequente Abfalltrennung Wert gelegt.

Facts:

Originaltitel: "Hausen", Horrorserie, D 2020, 8 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Thomas Stuber. Produzenten: Marco Mehlitz, Quirin Schmidt. Created und Story by Till Kleinert & Anna Stoeva. Autoren: Till Kleinert, Anna Stoeva, Erol Yesilkaya, Alexandra Schulz, Annett Gröschner, Linus de Paoli, Thomas Stuber. Darsteller: Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg, Daniel Sträßer, Constanze Becker, Sandra Hüller, Eva Weißenborn, Béla Gabor Lenz, Ilja Bultmann, Andrea Guo.

Ausstrahlungstermine:

Ab 29. Oktober täglich ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.sky.de/skyoriginals sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Studios:

Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.

Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell