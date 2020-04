Sky Deutschland

Very british - die Krimiserie "Queens of Mystery" ab morgen exklusiv auf Sky Krimi HD

Unterföhring (ots)

- Deutsche TV-Premiere der Emmy-nominierten Krimiserie - Die drei Episoden ab Dienstag, 7. April um 20.15 Uhr auf Sky Krimi HD sowie on Demand auf Sky Q, Sky Go und auf Sky Ticket

6. April 2020 - Wenn Detective Sgt. "Mattie" Stone (Olivia Vinall) ermittelt, sind ihre drei übereifrigen Tanten, von Beruf Krimiautorinnen, nicht weit. Ab morgen, 7. April um 20.15 Uhr trifft Crime auf britischen Humor, zu sehen auf Sky Krimi HD. Die Emmy-nominierte Serie vereint gekonnt Elemente aus Comedy, Drama, Crime und Mystery, lässt aber trotzdem noch Raum für romantische Momente. Und natürlich kommt auch die Landidyllen-Romantik nicht zu kurz - eben very british!

Über "Queens of Mystery":

Die Schwestern Beth, Cat und Jane Stone sind Krimiautorinnen, die ihr Privatleben nur schwer vom Beruflichen trennen können. Zusammen mit ihrer 28jährigen Nichte Mattie, die gerade zur Kriminalbeamtin befördert wurde und in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist, versuchen sie, eine komplizierte Serie von Mordfällen zu lösen. Je komplizierter ein Mordfall, umso leidenschaftlicher mischen sich die Damen in die Ermittlungen ein. Besonders wenn es um Verbrechen in ihrem pittoresken Örtchen Wildemarsh geht, setzten die Stone-Schwestern ihren gesamten detektivischen Spürsinn ein.

Facts:

OT: "Queens of Mystery",dreiteilige Krimiserie, GB 2019. Regie: Ian Emes, Drehbuch: Julian Unthank. Mit Julie Graham, Slobhan Redmond, Sarah Woodward, Olivia Vinall, Jemma Amos, Martin Trenaman, Michael Elcock. Ab 7. April sind die drei Episoden immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Krimi HD zu sehen sowie auf Abruf via Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.

