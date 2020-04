Sky Deutschland

Die April-Hits auf Sky Ticket: Die zweite Staffel des Sky Originals "Das Boot", viele Blockbuster wie "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" und "Pets 2" und alle "Harry Potter"-Filme

- Die zweite Staffel des preisgekrönten Sky Originals "Das Boot" mit Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vicky Krieps und Clemens Schick ab 24. April - Das Sky Original "Temple" mit Mark Strong ab 30. April - Blockbuster wie "Pets 2" ab 3. April, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" ab 12. April, "Once Upon a Time in ... Hollywood" ab 13. April und "X-Men: Dark Phoenix" ab 17. April als exklusive Premieren - Das Spin-off "9-1-1: Lone Star" mit Rob Lowe und Liv Tyler ab 22. April - Weitere Top-Serien: "Deputy - Einsatz Los Angeles" ab 1. April mit der ersten Staffel über 13th Street und die zweite Staffel von "The Rookie" ab 24. April auf Fox - Rund um Ostern alle "Harry Potter"-Filme verfügbar

2. April 2020 - Auch im April gibt es bei Sky Ticket wieder jede Menge Entertainment-Highlights: Mit "Das Boot" geht am 24. April das vielfach preisgekrönte Sky Original in die zweite Staffel. Die neuen Episoden führen die Geschichte im Jahr 1942 zu See und an Land mit vielen bekannten und neuen Gesichtern weiter. Zum alten Cast wie Rick Okon, Tom Wlaschiha und Vicky Krieps stoßen Stars wie Clemens Schick, Thomas Kretschmann und Ulrich Matthes.

Und eine weitere Sky Original startet ebenfalls: In "Temple" führt Mark Strong ab 30. April als Chirurg in einem Londoner U-Bahn-Tunnel eine Untergrundklinik für Kriminelle.

Das Spin-off "9-1-1: Lone Star" startet am 22. April. Darin führt Rob Lowe ein neu gegründetes Feuerwehrteam in spektakuläre Einsätze in Texas. Liv Tyler unterstützt ihn als Rettungssanitäterin. Auch "S.W.A.T." startet am 20. April in die zweite Hälfte der dritten Staffel. Das große Serien-Line-up hat im April auf Sky Ticket viele weitere Hit-Serien auf Lager: Stephen Dorffs erster Einsatz in "Deputy - Einsatz Los Angeles" über 13th Street seit 1. April, die zweite Staffel "The Rookie" ab 24. April auf Fox und die neunte Staffel "Suits" über Universal TV ab 28. April.

Für alle Filmfans hält der April ebenfalls ein grandioses Premierenprogramm bereit: Quentin Tarantinos zweifach oscarprämierter "Once Upon a Time in ... Hollywood" mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt startet am Ostermontag. Am Ostersonntag steht die Premiere von Dwayne "The Rock" Johnson und Jason Statham in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" auf dem Programm. Den Familien-Hit "Pets 2" gibt es ab 3. April und die Comic-Verfilmung "X-Men: Dark Phoenix" ab 17. April auf Sky Ticket. Auf alle Horror-Fans wartet außerdem ab 24. April "Annabelle 3". Alle Titel starten exklusiv bei Sky Ticket. Weiter gibt es u.a. folgende Filmhits exklusiv: "Spider-Man: Far From Home", "Godzilla: King of the Monsters", "Aquamen", "Bohemian Rhapsody", "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", "Der Junge muss an die frische Luft" und "Der Grinch".

Außerdem sind von 9. bis 26. April alle "Harry Potter"-Filme auf Sky Ticket verfügbar.

Die neuen Sky Ticket Highlights im April:

Serien & Dokumentationen:

- Deputy - Einsatz in Los Angeles S1 (ab 1.4.) - 13th Street - The Unicorn S1 (ab 2.4.) - Die Goldbergs S7 (ab 2.4.) - Schooled S1 (ab 2.4.) - The Righteous Gemstones, S 1 (ab 7.4.) - The L-Word: Generation Q S1 (ab 15.4.) - Zoey's Extraordinary Playlist S1 (ab 19.4.) - S.W.A.T. S3.2 (ab 20.4) - Keeping up with the up With The Kardashians, S 18 (ab 20.04) - 9-1-1: Lone Star S1 (ab 22.4.) - Jane Goodall: Hoffnung (ab 22.4.) - Nat Geo - Rückkehr nach Tschernobyl (ab 22.4.) - Discovery - Watson (ab 22.4.) - Discovery - Das Boot S2 (ab 24.4.) - The Rookie S2 (ab 24.4.) - Fox - Suits S9 (ab 28.4.) - Universal TV - Temple S1 (ab 30.4.)

Filmpremieren:

- The Art of Self-Defense (ab 1.4.) - Pets 2 (ab 3.4.) - The Kid - Der Pfad des Gesetzlosen (ab 4.4.) - Child's Play (ab 9.4.) - Yesterday (ab 10.4.) - Rocca - Verändert die Welt! (ab 11.4.) - Fast & Furious: Hobbs & Shaw (ab 12.4.) - Once Upon a Time in ... Hollywood (ab 13.4.) - The Sisterhood (ab 15.4.) - X-Men: Dark Phoenix (ab 17.4.) - Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (ab 18.4.) - Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit (ab 22.4.) - Annabelle 3 (ab 24.4.) - Trautmann (ab 25.4.) - Traumfabrik (ab 29.4.)

Weitere Filmhighlights neu auf Sky Ticket:

- Contagion (ab 1.4.) - Billy Elliot - I Will Dance (ab 4.4.) - Rush Hour 1 - 3 (ab 4.4.) - X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (ab 5.4.) - Police Academy 1 -7 (ab 5.4.) - Das Schicksal ist ein mieser Verräter (ab 9.4.) - Last Samurai (ab 10.4.) - Vom Winde verweht (ab 12.4.) - Grand Budapest Hotel (ab 15.4.)

