Historienserie "Die Pest" kehrt mit zweiter Staffel zurück zu Sky

- Sechs neue Episoden ab 11. Dezember auf Sky Atlantic HD - Staffel eins über Sky Box Sets auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Auch in UHD verfügbar

Gewalt und Korruption im brodelnden Sevilla des 16. Jahrhunderts: In der zweiten Staffel der spanischen Historienserie geraten Buchdrucker Mateo und seine Freunde mit einer Untergrundorganisation aneinander. Die zweite Staffel von "Die Pest" ist ab 11. Dezember immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu sind die jeweiligen Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar. Auch Staffel eins steht auf Abruf bereit. Mit Sky Q ist die Serie auch in UHD verfügbar. Screener stehen im Sky Screeningroom zur Ansicht bereit: https://screening.sky.de/.

Über "Die Pest":

Sevilla im 16. Jahrhundert: Nachdem die Pestepidemie überwunden wurde, hat sich die Stadt zur wichtigsten Wirtschaftsmetropole der westlichen Welt entwickelt. Doch mit dem Reichtum wachsen auch Korruption und Kriminalität. Die Organisation Garduña kontrolliert den Schwarzhandel von Nahrungsmitteln und Alkohol sowie die Prostitution. Valerio (Sergio Castellanos) versucht gemeinsam mit seiner Stiefmutter Teresa (Patricia López Arnaiz) und deren Assistentin Eugenia (Cecilia Gómez) Prostituierte aus den Fängen der Garduña zu befreien. Dabei entkommt Valerio nur knapp einem Attentat. Teresa schickt dem Buchdrucker Mateo (Pablo Molinero), der als Soldat in Feuerland stationiert ist, einen Brief und bittet ihn, Valerio zu helfen. Mateo kehrt zurück und unterstützt seine Freunde im Kampf gegen die Garduña.

Auch die zweite Staffel inszenierte der preisgekrönte Regisseur Alberto Rodriguez als fesselnden und faszinierenden Mix aus Thriller- und Historienserie. Die opulente Ausstattung und die schauspielerischen Leistungen der Darsteller tun ein Übriges. In Spanien legte die erste Staffel seinerzeit einen Rekordstart hin und übertraf sogar "Game of Thrones".

Facts:

Originaltitel: "La peste", Historienserie, E 2019, 2. Staffel, 6 Episoden à ca. 50 Min., Drehbuch: Rafael Cobos. Regie: Alberto Rodriguez. Darsteller: Sergio Castellanos, Pablo Molinero, Patricia López Arnaiz, Cecilia Gómez, Fede Aguado, Luis Callejo, Moreno Borja, Jesús Carroza, Kamil Lemieszewski, Paco León, Antonio Gil-Martinez.

Ausstrahlungstermine:

Staffel zwei ab 11.12.2019, immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über SkyQ auf Abruf. Staffel eins auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf.

