Mehr Quatsch geht nicht: Die dritte Staffel des "Quatsch Comedy Clubs" ab 30. Januar exklusiv auf Sky 1

- 16 neue Stand-Up Shows mit großen Stars und neuen Talenten sowie zwei Best-of Episoden - In jeder Show wieder ein wechselnder hochkarätiger Moderator und jeweils drei der besten Comedians Deutschlands - Neue Staffel des Erfolgsformats "Quatsch Comedy Club" von und mit Thomas Hermanns ab 30. Januar immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket - Grüne Showproduktion mit weniger CO2-Emissionen und ohne Einwegplastik - Ab 17. Januar 2020 ist der "Quatsch Comedy Club" auch in München mit einer Dependance vertreten

10. Dezember 2019 -Nach dem großartigen Erfolg der ersten und zweiten Staffel des "Quatsch Comedy Club" geht das legendäre Comedy-Format im Januar auf Sky 1 in die dritte Runde.

Ab 30.1. werden immer donnerstags um 20:15Uhr 16 neue Stand-Up Shows und zwei Best-of Episoden von und mit Thomas Hermanns ausgestrahlt. Auf der Bühne stehen natürlich auch dieses Mal wieder zahlreiche namhafte Stars und talentierte Newcomer der deutschen Comedy-Szene. Mit dabei sind diesmal mehr Moderatoren als je zurvor: Ilka Bessin, Mirja Boes, Lisa Feller, Gayle Tufts, Ingo Appelt, Osan Yaran, Matze Knop, Ole Lehmann, Oliver Pocher, Christian Schulte-Loh, Abdelkarim, Ingmar Stadelmann, Simon Stäblein und Chris Tall.

Die moderative Klammer der Staffel bildet Thomas Hermanns, der in der ersten Folge drei Comedians aus den Anfängen des "Quatsch Comedy Club" und in der letzten Folge drei Top-Newcomer der Comedy Szene begrüßt.

Zum hochkarätigen und abwechslungsreichen Line-Up gehören die Comedians Sandra Petrat, Mirja Regensburg, Tutty Tran, Bülent Ceylan, Dave Davis, Sascha Grammel, Rüdiger Hoffmann, Benaissa Lamroubal, Johann König, Vincent Pfäfflin, Olaf Schubert, Martin Schneider sowie Christoph Fritz aus Österreich und viele mehr. Wie auch beim letzten Mal wird die gesamte Produktion des "Quatsch Comedy Clubs" grün, weitestgehend ohne Einwegplastik und damit umweltschonend realisiert.

Entertainer Thomas Hermanns voller Vorfreude: "Jetzt kommt schon die dritte Staffel 'Quatsch Comedy Club' bei Sky - und beim dritten Date ist es ja fast schon eine Ehe! Ich freue mich sehr, dass Deutschlands beste Stand-Up Show und Deutschlands attraktivster Pay-TV Sender so gut harmonieren - auf und hinter dem Bildschirm!" Und auch Christian Asanger, Vice President Originals Production Non-Scripted Sky Deutschland freut sich auf die dritte Staffel: "Der 'Quatsch Comedy Club' ist wie eine glückliche Großfamilie: Lustige alte Tanten und Onkel, der junge freche Nachwuchs und mittendrin eine zentrale Leitfigur. Wir als Sky sind sehr happy und stolz, Teil dieser tollen Großfamilie sein zu dürfen." Ein Ableger dieser Großfamilie kommt ab 17. Januar auch nach München: In der NachtKantine im Werkviertel-Mitte gastiert jeden Freitag und Samstag der "Quatsch Comedy Club" mit seiner legendären Show und verschiedenen Newcomern sowie Comedians dann auch in der bayerischen Landeshauptstadt.

Über "Quatsch Comedy Club":

In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars und Neuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft. Originaltitel: "Quatsch Comedy Club", Deutschland, Show, 18 Episoden in Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D 2019.

Über "Sky Ocean Rescue":

Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. Nach Experteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanen schwimmen als Fische. Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa will Sky seine Stimme und Reichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zu motivieren und selbst dazu beitragen, die Meere zu schützen. Dafür hat sich Sky verpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betrieb zu entfernen. Zusätzlich hat Sky Ocean Ventures gegründet, einen Innovationsfonds zur Finanzierung von Technologien zur Beseitigung von Einweg-Plastik aus Lieferketten. Mehr auf: https://skyoceanrescue.de/

Über Sky 1:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

