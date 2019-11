Sky Deutschland

"Very Ralph", das erste dokumentarische Porträt der amerikanischen Mode-Ikone Ralph Lauren im November exklusiv bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Die HBO-Dokumentation ab 13. November auf Abruf auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand - Am 3. Dezember auch auf Sky Atlantic HD

"Very Ralph", das erste dokumentarische Porträt der amerikanischen Mode-Ikone Ralph Lauren, ist ab 13. November exklusiv bei Sky zu sehen. Die neunzigminütige Dokumentation ist auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand auf Abruf verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 3. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Susan Lacy, die bereits für die HBO-Dokumentationen "Spielberg" und "Jane Fonda in Five Acts" verantwortlich zeichnete, führte die Regie und produzierte "Very Ralph".

Über "Very Ralph":

Wie kaum ein amerikanischer Modemacher steht Ralph Lauren für den amerikanischen Traum und den Optimismus, den die Amerikaner leben. Seit mehr als 50 Jahren definierte er den American Style und schuf ein Milliarden schweres Unternehmen, das weltweit bekannt und beliebt ist. Die Dokumentation "Very Ralph" zeigt den Menschen hinter dem Modeschöpfer und beschreibt seinen Werdegang vom kleinen Jungen aus der Bronx, der keine Ahnung hatte, was ein Fashion-Designer ist, bis hin zu seinem heutigen Status als Mode-Ikone.

Ganz offen gewährt Ralph Lauren während der Interviews Einblick in sein Leben und Schaffen. Er erzählt von seiner Kindheit, seiner langjährigen Ehe und seinen Anfängen als Modeschöpfer, seiner Vision und seinen Ideen zu seinen weltberühmten Werbekampagnen, die prägend für die ganze Industrie waren. Lauren war der erste Designer der nicht nur Mode kreierte sondern eine komplette Lifestyle-Marke inklusive Heimtextilien, Möbel und mehr. Legendär ist sein Flagship Store in der Madison Avenue in New York City, der die Kunden in die Welt von Ralph Lauren eintauchen lässt und eine einzigartige Erlebniswelt bietet. Lauren war auch einer der ersten, der sowohl auf dem Runway als auch in seinen Werbekampagnen auf Diversity setzte. Neben Ralph Lauren und seinen Familienmitgliedern kommen etliche Kollegen, wie die Modemacher Calvin Klein, Donna Karan und Karl Lagerfeld zu Wort sowie Anna Wintour, die Herausgeberin der amerikanischen Vogue.

Produziert wurde die Dokumentation von Susan Lacy, die bereits die HBO-Dokumentationen "Spielberg" und "Jane Fonfa in Five Acts" verantwortet. Lacy führte auch Regie.

Facts:

Originaltitel: "Very Ralph", Dokumentation, USA 2019, ca. 90 Min. Produzentin: Susan Lacy. Ausführender Produzent: Graydon Carter. Regie: u.a. Susan Lacy. Mitwirkende: Ralph Lauren, David Lauren, Ricky Anne Low-Beer, Anna Wintour, Karl Lagerfeld, Hillary Clinton, Robin Givhan, Jason Wu, Naomi Campbell, Martha Stewart, Calvin Klein, Tyson Beckford, Tina Brown, Diane von Furstenberg, Donna Karan, Jessica Chastain, Vanessa Friedman, Paul Goldberger

Ausstrahlungstermine:

Ab 13. 11.2019 auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Am 3.12.2019 um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Watchmen" und "Euphoria" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell