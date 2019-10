Sky Deutschland

Mehr Programm für Sky Ticket Kunden: 13 zusätzliche lineare Sender und tausende neue Filme, Serienepisoden und Dokus auf Abruf

- Sky Ticket Kunden genießen ab sofort noch mehr Programmhighlights ohne Zusatzkosten - Neu im Sky Cinema Ticket: 8 neue lineare Sender, sowie Filme von TNT Film HD und Kinowelt TV auf Abruf - Neu im Sky Entertainment Ticket: Die linearen Sender Junior, Cartoon Network, E! Entertainment HD, Sky Krimi HD und Spiegel TV Wissen und ihre Programme auf Abruf

17. Oktober 2019 - Der Winter kann kommen! Mit Sky Ticket sind Filme- und Entertainmentfans perfekt für die kalte Jahreszeit gerüstet, denn der monatlich kündbare Streamingservice stockt sein Programmportfolio massiv auf. Bis zu 13 neue lineare TV-Sender und unzählige Highlights auf Abruf sind für Kunden ab sofort im Sky Cinema Ticket sowie im Sky Entertainment Ticket verfügbar - und das ohne Zusatzkosten.

Mit dem Sky Cinema Ticket erhalten Kunden ab sofort zusätzlich Zugriff auf die acht linearen TV Sender Sky Cinema Hits HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Emotion, Sky Cinema Nostalgie, sowie TNT Film HD und Kinowelt TV. Bereits seit 1. Oktober ist der neue Sender "Sky Cinema Special HD" an Bord. Und auch auf Abruf kommen Cineasten mehr denn je auf ihre Kosten: Hunderte beliebte All-Time-Klassiker von TNT Film und Kinowelt TV ergänzen die erweiterte Auswahl, darunter Welterfolge wie "Platoon", "Was Frauen wollen", "Auftrag Rache", "Black Hawk Down", "Blau ist eine warme Farbe", "Eraser", "After the Sunset" oder "Löwen aus zweiter Hand".

Mit dem insbesondere bei Serienfans beliebten Sky Entertainment Ticket profitieren Kunden ab sofort von den fünf zusätzlichen linearen TV-Sendern Sky Krimi HD, E! Entertainment HD, Spiegel TV Wissen, Junior und Cartoon Network. Von allen fünf Sendern stehen überdies tausende Serienepisoden und Dokumentationen auf Abruf zur Verfügung, darunter bekannte und beliebte Reihen wie "Keeping up with the Kardashians", "Parenthood", "Baywatch Bondi Beach", "Raising Wildilfe" und "Zugriff - die Verbrecherjäger". Kinder dürfen sich auf unzählige neue Lieblingsserien wie "Ben 10", "Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake", "Die Powerpuff Girls", "Munki und Trunk", "Heidi", "Das Haus Anubis" und "Alice im Wunderland" freuen. Die zusätzlichen On-Demand-Inhalte sind ab sofort über alle Sky Ticket Plattformen verfügbar. Alle neuen linearen TV-Sender sind mit Sky Ticket zunächst über Smartphones und Tablets (iOS und Android), sowie über Web und die Xbox One verfügbar.

Das Sky Cinema Ticket und das Sky Entertainment Ticket sind jeweils im ersten Monat für 4,99 Euro buchbar (ab dem zweiten Monat je 9,99 Euro monatlich). Alle Sky Tickets sind monatlich kündbar.

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited

