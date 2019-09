Sky Deutschland

Sky Go erhält neue Komfortfunktion: Sky Q Aufnahmen jetzt auch zum Mitnehmen

- Update für Sky Go: App wird für Sky Q Kunden noch komfortabler - Lieblingsprogramme einfach zuhause aufnehmen und überall auch ohne Internetzugang anschauen - Neue Navigation: So finden Kunden ihre Programmfavoriten noch schneller

3. September 2019 - Programme, die mit dem Sky Q Receiver aufgenommen wurden, gibt's künftig auch "to go". Sky Q Kunden erhalten die Möglichkeit, mit der Sky Go App auf ihre Aufnahmen von ihrem Sky Q Receiver zuzugreifen, sie gleich zu Hause anzuschauen, oder sie für unterwegs auf ein mobiles Gerät herunterzuladen. Diese praktische Funktion wird mit dem neuesten Update der Sky Go App verfügbar, das innerhalb der kommenden Wochen für iOS und Android Devices sowie für PC und MAC ausgespielt wird.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland: "Ob innerhalb der eigenen vier Wände, auf dem Business Trip oder im Urlaub: Sky Q Kunden müssen künftig nirgends mehr auf ihre aufgezeichneten Programme verzichten. Ein zusätzlicher Mehrwert, der das Sky Q Erlebnis für unsere Kunden im Alltag zu Hause und unterwegs noch komfortabler macht."

Das Herunterladen der Aufnahmen auf Sky Go ist ganz einfach: Befinden sich Sky Q Receiver und das jeweilige Mobilgerät im selben Netzwerk, verbinden sich beide Geräte automatisch. In der Navigation der Sky Go App wird der Button "Aufnahmen" angezeigt. An dieser Stelle sind alle verfügbaren Aufnahmen der Settopbox aufgelistet. Für Sky Q Kunden im Kabelnetz von Vodafone können Aufnahmen nicht über Sky Go genutzt werden.

Sky Go mit weiteren Neuerungen

Mit dem Sky Go Update erhält die App auch eine neue Hauptnavigation. Kunden finden damit noch einfacher zu ihrem Lieblingsprogramm. Statt in der bislang links hochkant angeordneten Seitenleiste finden Kunden nun am unteren Bildrand übersichtlich die Navigationspunkte Home, TV-Guide, Alle Inhalte, Downloads und Aufnahmen. Im TV-Guide sind die Kanäle künftig mit ihrem jeweiligen Senderlogo gelistet.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD/4K, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs: Mit der Sky Q Mini Box, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

