Buschi is back: Am Montag geht Frank Buschmann mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" auf Sky 1 in die dritte Runde

- Dritte Staffel der Sport-Comedy-Show am Montag mit Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Micky Beisenherz sowie Jana Azizi, Panagiota Petridou und Matze Knop - Weitere Gäste der dritten Staffel: Felix Neureuther, Rafael van der Vaart, Stefan Kretzschmar, Sven Hannawald, Erik Meijer, Thomas Helmer, Mario Basler und viele mehr -Ab 19. August immer montags um 20.15 Uhr mit 13 neuen Episoden nur auf Sky 1 sowie Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

13. August 2019 - Da ist er wieder! Nach zwei erfolgreichen Staffeln geht Frank Buschmann mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" am 19. August um 20.15 Uhr mit 13 neuen Episoden auf Sky 1 in die dritte Runde. Passend zum Start der neuen Bundesliga-Saison gibt Frank Buschmann alias "Buschi" mit fünf neuen Episoden und einem "Best of" Vollgas. Die weiteren sechs Episoden werden zum Rückrundenstart der Bundesliga zu sehen sein. Ein Weihnachtsspecial ist für Dezember geplant.

Gleich in der ersten Episode am Montag, 19. August geht es hoch her. Denn zwischen den beiden Weltmeistern Lothar Matthäus und Pierre Littbarski knallt es gleich zu Beginn der Episode: "Ich bin jahrelang von Lothar traktiert worden und heute ist Payback time", witzelt Littbarski vor der Show. Ein Geheimnis lüften die beiden Weltmeister dann auch noch: "Sepp Meier hatte immer Schnupftabak dabei und ab und zu musste auch der Litti schnupfen", so Matthäus. Littbarski ergänzt: "Franz Beckenbauer hat ihm aber auch gerne mal Pfeffer mit reingemischt - sonst wäre die Weltmeisterschaft ' 90 auch langweilig geworden".

Ebenfalls unter den Gästen der dritten Staffel sind unter anderem auch Felix Neureuther, Rafael van der Vaart, Stefan Kretzschmar, Sven Hannawald, Erik Meijer, Thomas Helmer, Mario Basler, Matthias Steiner und Steffen Freund sowie viele weitere. Produziert wird Sport-Comedyshow von RedSeven Entertainment.

Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":

Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1.

