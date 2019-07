Sky Deutschland

Sky Fotografie-Talentshow "Master of Photography" feiert Gewinner Jan Düfelsiek

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- 4. Staffel der Sky Produktion findet in 26-jährigen Bielefelder neuen "Meister der Fotografie" - Prominente Jury mit Starfotograf Oliviero Toscani, Kurator Mark Sealy und der renommierten Fotoredakteurin Elisabeth Biondi wählt zusammen mit Star-Fotograf Rankin den ersten deutschen "Master of Photography" - "Women in Power": Finale on Demand mit Sky Q, Sky Go sowie Streamingdienst Sky Ticket und diesen Samstag, 6. Juli, um 15:25 Uhr auf Sky 1 - Interview mit Gewinner Düfelsiek: sky.de/mop

Unterföhring, 3. Juli 2019 - "And the winner is ...": Nach sechs aufregenden Wochen voller spannender und herausfordernder Aufgaben steht der Gewinner der diesjährigen Edition von "Master of Photography", dem ersten europaweiten TV-Fotowettbewerb, fest. Es ist der 26-jährige Jan Düfelsiek aus Bielefeld. Das Finale sowie alle vorangegangenen Folgen stehen ab sofort auf Abruf bei Sky Q, Sky Go sowie beim Streamingdienst Sky Ticket zur Verfügung. Sky 1 präsentiert die letzte Episode zudem diesen Samstag, den 6. Juli, um 15:25 Uhr.

Gewählt hat den ersten deutschen Gewinner von "Master of Photography" die hochkarätige Jury bestehend aus Fotograf Oliviero Toscani, u.a. bekannt für seine Benetton Kampagnen, dem britischen Kurator und Präsident von Autograph ABP Association Mark Sealy sowie Elisabeth Biondi, Kuratorin und leitende Bildredakteurin a.D. bei "The New Yorker". Unter dem Motto "Women in Power" gingen drei Finalisten, darunter Jan Düfelsiek, in den letzten Wettstreit um einen großen Titel und ein atem-beraubendes Preisgeld. Unterstützt wurden sie von Star-Fotograf Rankin, der in der finalen Episode als Gast-Juror fungierte.

Jans Model für die letzte Aufgabe war Pastorin Rosmarie, die für die Sankt Johns Kirche in Angell Town, London arbeitet. Von ihr war der studierte Fotograf so nachhaltig beeindruckt, dass ihn die Porträts von ihr nicht nur zum Sieg verhalfen - Jan beschloss kurzerhand einen Teil der 100.000 Euro Preisgeld Rosmaries Arbeit zu stiften. "Ich hätte nie gedacht, dass ich es ins Finale schaffe und schon gar nicht, dass ich den Titel mit nach Hause nehme. In den sechs Wochen in Italien habe ich unglaublich viel gelernt. Es war eine spannende Zeit, in der ich nicht nur neue Leute getroffen habe, die zu Freunden geworden sind. Sich über so lange Zeit so intensiv mit der Fotografie auseinander zu setzen, hat mich wirklich geprägt.", so Jan Düfelsiek über seine Erfahrung bei "Master of Photography". Kommende Woche geht es erst einmal für Jan und seinen zweitplatzierten Mitstreiter Sidar Sahin (Schweiz, 36) zum internationalen Fotografie-Festival "Cortona on the Move", wo sie ihre Bilder dem Publikum präsentieren werden.

Über Jan Düfelsiek

Jan, der derzeit in Bielefeld lebt, liebt es Menschen zu portraitieren. Das gibt ihm die Möglichkeit mit Fremden in Kontakt zu treten, ihnen zuzuhören um in Folge mit seinen Bildern ihre Geschichte zu erzählen. Beim Fotografieren geht es ihm um das Einfangen und Verewigen von Erinnerungen, den Gefühlen und der Beziehung zu seinem Model. Da er in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, interessieren soziale Interaktion, Rollen und Aufgaben in solchen Mikrokosmen Jan besonders. Nach seinem ersten Fotografie Studium in Dortmund zog es Jan 2017 in die große weite Welt. In New York konnte er damals u.a. für den bekannten Star-Fotografen Martin Schoeller arbeiten, den Jan bei "Master of Photography" als Gastjuror wiedertreffen sollte. Derzeit macht Jan seinen Master in Fotografie in Bielefeld.

Über "Master of Photography":

In "Master of Photography" müssen die Teilnehmer - Hobby- und Profifotografen zwischen 20 und 40 Jahren - Aufgaben aus unterschiedlichsten Disziplinen lösen, darunter Straßen- und Landschaftsfotografie, Porträt und Fotoreportage. Im Gegensatz zu den vergangenen Staffeln waren die Juroren bei den Tasks mit von der Partie, um zu beobachten, wie die Teilnehmer bei der Lösung der Aufgaben vorgehen. Elisabeth Biondi, Oliviero Toscani und Mark Sealy fielen ihr Urteil wie gewohnt mit professionellem Blick: Schonungslos ehrlich entschieden sie am Ende jeder Runde, welche Kandidaten weiterkam und welche ausscheiden mussten.

Die Produktion erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, der speziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- und Kulturprogrammen für die Sky Kunden in Deutschland, Österreich, UK, Irland und Italien ins Leben gerufen wurde. Die diesjährige wie auch vorangegangene Staffeln wurden unterstützt von Canon.

Ausstrahlungsdetails:

In Deutschland und Österreich sehen Sky Kunden die einzige europäische TV-Talentshow rund um Fotografie auf Abruf auf Sky Q und Sky Go oder mit dem Online-Streamingdienst Sky Ticket sowie Samstagnachmittags auf Sky 1.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Shoshannah Peter

External Communications

Tel. +49 89 9958 6339

Shoshannah.Peter@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

Tel. +49 89 9958 6808

Fotoserver: https://medien.sky.de

DL-picture-management-operations@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell