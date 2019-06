Sky Deutschland

Insight TV startet bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Sky Kunden in Deutschland und Österreich sehen ab sofort den spannenden und abenteuergeladenen Content von Insight TV - Linearer Sender für Sky Entertainment Kunden via Satellit verfügbar - Große Auswahl an Insight Shows für alle Sky Kunden auf Abruf mit Sky Q und mit Sky Go verfügbar - Unter den Programmhighlights u.a. "Modern Explorers", "Morbidelli Rising", "Endurance: 24 Hours at Spa", "Travel with a Goat"

Unterföhring/Amsterdam - 4. Juni 2019: Insight TV, der weltweit führende 4K UHD HDR Sender und Produzent von nativen UHD-Inhalten, startet seinen HD-Sender bei Sky Deutschland.

Ab sofort können sich Sky Kunden - linear oder auf Abruf - auf das aufregende Angebot an abenteuergeladenen Shows von Insight TV freuen. Der lineare Sender mit seinen authentischen, von bekannten internationalen Influencern erzählten Geschichten, war bisher nur für HD+ Kunden empfangbar und ist nun auch über Satellit für Abonnenten des Sky Entertainment-Pakets verfügbar.

Darüber hinaus haben alle Sky Kunden - unabhängig vom Empfangsweg - über Sky Q und Sky Go direkten on Demand Zugriff auf eine starke Auswahl an Inhalten von Insight TV. Zu den kommenden Programmhighlights von Insight TV gehören Shows wie "Modern Explorers", "Morbidelli Rising", "Endurance: 24 Hours at Spa", "Travel with a Goat" und viele mehr.

Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns, ab sofort allen Sky Abonnenten Insight TV anbieten zu können. Der Kanal liefert adrenalingeladene Inhalte, die Social Influencer auf den großen Bildschirm bringen. Sie sprechen damit vor allem unsere jüngere Zielgruppe an und nehmen sie mit auf eine weltweite Entdeckungsreise - egal wo sich der Zuschauer gerade befindet oder wann er gucken möchte."

"Dies ist ein weiterer spannender Launch für Insight TV", ergänzt Graeme Stanley, Commercial Director bei Insight TV. "Sky Deutschland ist ein wichtiger Akteur auf dem deutschen und österreichischen Fernsehmarkt. Wir freuen uns darauf, den Zuschauern einzigartige Inhalte zu bieten, die sie bisher auf keinem anderen Kanal on Demand abrufen können. Wir wollen qualitativ hochwertiges und beeindruckendes Fernsehen produzieren, das die Zuschauer langfristig begeistert. Die Zusammenarbeit mit Sky macht es möglich, dass wir unser Versprechen weiter erfüllen, Insight TV möglichst vielen Zuschauern in Europa und der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Über Insight TV:

Insight TV ist ein globaler Content Produzent und TV-Kanal. Dabei ist Insight TV auf Abenteuer geladene Inhalte über Trend-Communities spezialisiert, die von globalen Influencern erzählt werden. Alle Inhalte sind in lebendigem 4K UHD HDR produziert. Insight TV erreicht Millionen von Haushalte auf der ganzen Welt, kann überall und auf jedem Gerät über insight.tv angesehen werden und ist in 27 verschiedenen Ländern über lineare Kanäle erhältlich. www.insight.tv

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Insight TV PR & Coms Kontakt:

Poppy Mason-Watts

E-Mail: poppy.mason-watts@insight.tv



PR Kontakt Way To Blue:

Thomas Halsner

Tel: +49 89 22061 218

E-Mail: thomas.halsner@waytoblue.com



Kontakt für Medien Sky Deutschland:

Shoshannah Peter

External Communications

Tel. +49 89 9958 6339

Shoshannah.Peter@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell