Jürgen Klopp exklusiv: das "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"-Spezial aus Anfield am Freitag um 18.30 Uhr auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Vier Tage vor dem Halbfinale gegen den AS Rom besucht Jörg Wontorra den ehemaligen Bundesliga-Trainer in Liverpool

- Das einstündige Interview "Jürgen Klopp @Anfield" für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Die Begeisterung rund um den FC Liverpool könnte derzeit größer nicht sein. Erstmals seit 2008 stehen die "Reds" wieder im Halbfinale der UEFA Champions League und zeigen mit dem Sturm-Trio Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino begeisternden Offensiv-Fußball.

Mit Jürgen Klopp ist an diesem Freitag ab 18.30 Uhr der Macher dieses Erfolgs zu Gast in einem einstündigen Spezial von "Wontorra - der Kia Fußball Talk". Der langjährige Bundesliga-Trainer empfängt Jörg Wontorra in Anfield und steht dem Moderator exklusiv Rede und Antwort.

Jürgen Klopp, der in Deutschland jeweils sieben Jahre lang den 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, hat den FC Liverpool in den zweieinhalb Jahren seit seinem Amtsantritt als Trainer wieder an die europäische Spitze herangeführt und sich die Bewunderung der Fans erarbeitet. Vier Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den AS Rom spricht er exklusiv bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk".

Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.

Nach der Erstausstrahlung am Freitag, 18.30 Uhr auf Sky Sport News HD zeigt Sky in den Tagen danach zahlreiche Wiederholungen von "Jürgen Klopp @Anfield", unter anderem am Dienstag ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD, unmittelbar vor dem Halbfinal-Hinspiel des FC Liverpool.

Empfangsdetails zu Sky Sport News HD

Seit dem 1. Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist der 24-Stunden-Sportnachrichtensender immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend und topaktuell. Sky Sport News HD berichtet ausführlich von den Trainingsplätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigsten Pressekonferenzen live.

Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember 2016 gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.

Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.de und in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream des Senders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell