Neuer Reichweitenrekord für Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Sky Sport News HD setzt neue Rekordmarke: Durchschnittlich 843.000 Zuschauer (Z3+) pro Tag - Reichweitenplus von 62 Prozent gegenüber Vorjahreswert - Allein 1,26 Millionen Zuschauer am 4. März, sechststärkster Tageswert in der Senderhistorie

Unterföhring, 03. April 2018 - Neuer Meilenstein für Sky Sport News HD, Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender. Im März schalteten durchschnittlich 843.000 Zuschauer linear pro Tag Sky Sport News HD ein. Der alte Rekord aus dem August 2017 wurde damit noch einmal überboten. Sky Sport News HD verzeichnete im März ein Reichweitenplus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Insgesamt geht damit der kontinuierliche Reichweitenzuwachs des Nachrichtensenders weiter: Im ersten Quartal 2018 schalteten 63 Prozent mehr Zuschauer ein als im Vorjahresquartal. Gegenüber dem vierten Quartal 2017 waren es 9 Prozent mehr Zuschauer.

Der stärkste Tag des Monats war Sonntag, der 4. März 2018. Hier schalteten 1,26 Millionen Zuschauer ein. Dies war zudem der sechsterfolgreichste Tag seit Senderbestehen. Allein das Talkformat "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" verzeichnete an diesem Tag mit 222.000 Zuschauern einen neuen Rekordwert für das Format.

Nicht eingerechnet sind die Abrufe via Livestream auf Skysport.de, die Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sky Sportbars.

Dass Sky Sport News bei den Zuschauern hoch im Kurs steht, beweist auch eine aktuelle Studie. In der aktuellen Multisportstudie wird Sky Sport News HD als exklusiver, hochwertiger und einzigartiger Sender in der deutschen TV-Landschaft mit hoher Aktualität wahrgenommen.

Quelle: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

Über Sky Deutschland

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).

