Verblüffende Illusionen mit Cro und Kevin Kurányi: "Farid - Magic Unplugged" am 22. Januar auf Sky 1

- Unglaubliche Illusionen von Magier Farid vor den Augen der größten deutschen Stars und ahnungslosen Menschen - In den nächsten beiden Episoden mit dabei: Musiker Cro und der ehemalige Nationalspieler Kevin Kurányi - "Farid - Magic Unplugged" ab Montag, 22. Januar in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket

Die zauberhafte Reise von Magier Farid geht in die nächste Runde: Am kommenden Montag verzaubert der Illusionist in der eigenproduzierten Magie-Show auf Sky 1 wieder große Stars, aber auch ganz normale Leute. In der nächsten Episode trifft Farid am Montag, 22. Januar um 20.15 Uhr auf Cro, den Rapper mit der Pandamaske, sowie Nationalspieler Kevin Kurányi.

Mit Cro wagt der Magier zuerst ein riskantes Experiment: Der Musiker soll mit einer Paintball-Pistole auf Farid schießen. Dieser wird versuchen, die Farbkugel mit seinen bloßen Händen zu fangen. Ob ihm das gelingt, erfahren Sky Zuschauer am Montag, 22. Januar ab 20.15 Uhr auf Sky 1. "Magie ist das, was du glaubst zu sehen. Und die Unerklärlichkeit des Augenblicks", so Farid über seine Illusionen.

Sportlich wird es dann mit dem Fußballnachwuchs des VFB Stuttgart und dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Kurányi, mit dem Farid neue Magie-Maßstäbe setzen möchte. Nur so viel sei verraten: Es geht um einen 50-Euroschein von Kurányi, der an einem unmöglichen Ort wieder auftauchen wird. Kurányi ist sprachlos: "Das ist der beste Trick, den mir Farid jemals gezeigt hat und er hat mir viele Illusionen gezeigt. Aber das toppt keiner - er ist so gut".

In der nächsten Episode am 29. Januar auf Sky 1 mit dabei: Tim Bendzko und der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham. Die insgesamt acht Folgen plus einer "Best-of"-Folge von "Farid - Magic Unplugged" sind immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar. Originaltitel: "Farid - Magic Unplugged", Zaubershow, acht Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten und eine "Best-of"-Show mit ca. 50 Minuten, D 2017. Produziert wird "Farid - Magic Unplugged" von Endemol Shine Germany.

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).

