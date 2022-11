KPMG AG

KPMG bietet Mitarbeitenden universitäres ESG-Zertifikat

Teil einer umfassenden Weiterbildungsinitiative

Berlin/Frankfurt (ots)

KPMG hat in Zusammenarbeit mit der EBS Universität für Wirtschaft und Recht ein exklusives ESG-Expertentraining für seine Wirtschaftsprüfer und Berater in Deutschland und in der EMA-Region entwickelt. Das Ausbildungsprogramm ist Teil der 1,5 Milliarden US-Dollar schweren ESG-Initiative, die im vergangenen Jahr von Bill Thomas, dem Global Chairman von KPMG, angekündigt wurde.

Das umfassende ESG-Schulungsprogramm konzentriert sich auf wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen und deren Zusammenhang mit Unternehmensstrategien und Geschäftsmodellen sowie auf die Analyse der neuen ESG-Offenlegungspflichten und deren Bedeutung für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

Der Kurs ist für Mitarbeitende in den 105 Ländern der EMA-Region verfügbar und bietet eine vollständig digitale Lernumgebung. Die videobasierten Module ermöglichen es den Lernenden, ihre ESG-Weiterbildung orts- und zeitunabhängig individuell zu gestalten. Das "KPMG & EBS University ESG Expert Training" ist so konzipiert, dass es das jeweilige praktische Wissen der ESG-Führungskräfte von KPMG mit den Erkenntnissen renommierter internationaler akademischer Experten verknüpft.

Die einzelnen Lernmodule bestehen aus Experteninterviews, akademischen Vorträgen und ausführlichem Lernmaterial. Ergänzt wird das Training durch Fallstudien und ein weiterführendes Curriculum für ausgewählte ESG-Dienstleistungen. Prof. Dr. Rolf Tilmes, Academic Director der EBS Executive School, betont: "In diesem innovativen Trainingsformat werden alle relevanten Aspekte für den Übergang in eine nachhaltigere Wirtschaft umfassend behandelt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Trainingsprogramms erhalten die KPMG-Mitarbeitenden den Titel "ESG Expert (EBS)", der von der EBS Universität, einer der führenden privaten Wirtschaftsuniversitäten in Deutschland, verliehen wird.

Goran Mazar, Head of ESG für die EMA-Region und in Deutschland, zu den Ambitionen im Bereich ESG: "Wir planen, in den nächsten drei Jahren in der gesamten EMA-Region bis zu 5.000 neue Mitarbeitende mit ESG-Fokus einzustellen. In Kombination mit dieser umfassenden Weiterbildungsinitiative bekräftigen wir unser Ziel, der führende Partner für ESG-Dienstleistungen am Markt zu werden."

