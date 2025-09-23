ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Baugewerbe zu neuen Neubauförderkonditionen: Langfristigkeit entscheidend für Bauinvestitionen
Berlin (ots)
Laut einer Meldung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gelten seit heute "bessere Förderkonditionen" bei den Neubauförderprogrammen KFN und KNN. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Wir begrüßen die heutige Meldung sehr. Mit den neuen Förderkonditionen sinken die Zinsen im Neubauförderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) um 0,6 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im Programm Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN) sogar von 2,2 auf 0,8 Prozente.
Jede Wachstumsinitiative ist ein Schritt in die richtige Richtung - aber die Senkungen müssen dauerhaft abgesichert werden. Nur so werden potentielle Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren.
Zudem müssen weitere Maßnahmen folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte EH55-Programm muss endlich starten und im Bundeshaushalt 2026 solide und attraktiv ausgestattet werden.
Eigentlich ist alles klar: Die Menschen wollen bauen und die Bauunternehmen stehen bereit. Jetzt muss die Politik die Voraussetzungen schaffen."
