Deutsche Meisterschaften im Bauhandwerk 2024: Das sind die Sieger

Die Gewinner der 73. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk stehen fest

Über 60 Bauhandwerksgesellinnen und -gesellen traten in neun Gewerken an

Mehr als 1000 Besucher beim wichtigsten Branchenevent im Bereich Nachwuchs

Nach drei Wettkampftagen endeten am Montagabend mit einer festlichen Siegerehrung die 73. Deutschen Meisterschaften in Bühl. In neun Wettkampfdisziplinen wurden die besten Bauhandwerksgesellinnen und -gesellen Deutschlands ausgezeichnet. Die Gewinnerinnen und Gewinner sind:

Beton-Stahlbetonbauer:

Deutscher Meister der Beton- und Stahlbetonbauer wurde Fabian Redezki (Baden-Württemberg). Die Silbermedaille gewann Lorenz Reinwand (Bayern). Bronze erkämpfte sich Henrik Schulze-Zumkley (Nordrhein-Westfalen).

Brunnenbauer (Der Wettbewerb wurde in Bad Zwischenahn ausgetragen)

Die Goldmedaille bei den Brunnenbauern ging an Jonas Ketelhöhn (Niedersachsen). Silber ging an Anton Grigoryev (Baden-Württemberg). Die Bronzemedaille gewann Maximilian Schütte (Nordrhein-Westfalen).

Estrichleger

Die Goldmedaille bei den Estrichlegern holte Fabian Walter (Baden-Württemberg). Die Silbermedaille gewann Martin Benölken (Nordrhein-Westfalen). Bronze sicherte sich Mohamed Nejib Hamam (Bayern).

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Deutscher Meister der Fliesenleger und damit Gewinner der Goldmedaille ist Timm Eisenhauer (Niedersachsen). Die Silbermedaille ging an Luca Pascal Kühne (Baden-Württemberg). Bronze gewann Cedric Bopp (Bayern).

Maurer

Die Goldmedaille im Wettkampf der Maurer ging an Jorve Thoröe (Schleswig-Holstein). Silber holte sich Stefan Schraufstetter (Bayern). Die Bronzemedaille gewann Mika Walter (Saarland).

Stuckateure

Kevin Kilian (Bayern) erkämpfte sich die Goldmedaille im Wettbewerb der Stuckateure. Die Silbermedaille ging an Marek Boderich (Sachsen). Bronze holte Lorenz Joecks (Niedersachsen).

Straßenbauer

Im Wettbewerb der Straßenbauer holte Linus May (Nordrhein-Westfalen) die Goldmedaille. Die Silbermedaille erkämpfte sich Marco Lehmann (Baden-Württemberg). Bronze ging an Maximilian Winkler (Bayern).

Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer

Die Goldmedaille im Wettbewerb ging an Julian Brükner (Baden-Württemberg). Silber sicherte sich Evelyn Miller (Rheinland-Pfalz).

Zimmerer

Deutscher Meister der Zimmerer wurde Finn-Rouven Suchau (Schleswig-Holstein). Die Silbermedaille ging an Jacob Spreer (Sachsen-Anhalt). Die Bronzemedaille gewann Nico Gruber (Baden-Württemberg).

Als größter und ältester Spitzenverband der Baubranche wirbt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) mit den Deutschen Meisterschaften für die Duale Ausbildung am Bau und hebt die Ausbildungsleistungen der baugewerblichen Betriebe in Deutschland hervor. Rund 80 Prozent der Baulehrlinge in Deutschland werden von mittelständischen Unternehmen ausgebildet. Zusammen mit den Nachwuchsprofis möchte der Zentralverband auf die Attraktivität und Vielfältigkeit der Branche aufmerksam machen.

ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa sagte zum Ende des Wettbewerbs: "Auf den Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk zeigt der Branchennachwuchs auf beeindruckende Weise, welches Potenzial in einer Ausbildung im Baugewerbe steckt. Die jungen Leistungsträger haben wieder einmal bewiesen, dass sie mit ihrer Lehre nicht nur den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere legen, sondern für die Bauaufgaben der Zukunft auch das nötige Können mitbringen. Sie sind es, die mit ihrer Arbeit den Wohnungsbau vorantreiben, zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen und unsere Infrastruktur sanieren. Ich gratuliere allen Teilnehmern und danke ihnen für ihr Engagement und ihren Einsatz."

Gastgeber des Wettbewerbs war das KOMZET BAU Bühl. Der Zentralverband dankt für die wiederholte Gastfreundschaft und die Unterstützung. Zudem dankt der ZDB der Zertifizierung Bau GmbH, dem Hauptsponsor der Deutschen Meisterschaften, der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, der Soka-Bau, Mewa Textil-Service Se&Co. Management OHG, Wienerberger AG, Peri Deutschland, Sievert, VHV Versicherung, Knauf, Mafell sowie Holzbau Deutschland Leistungspartner und allen Bundesfachgruppen mit ihren Sponsoren.

Weitere Informationen zu den einzelnen Wettbewerben, Bilder vom Wettbewerb sowie von der Siegerehrung finden Sie unter bau-meisterschaft.de und www.zdb.de

