ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Termin

Einladung: Presselunch am 23. November 2021

Berlin (ots)

Im Rahmen unseres Deutschen Baugewerbetags, der am 23. November 2021 in Berlin stattfindet, laden wir Sie herzlich zu einem Presselunch ein. Dieser findet statt am

23. November 2021, um 12.30 Uhr

im Hotel InterContinental (Kaminzimmer), Budapester Straße 2, 10787 Berlin.

Zum Ende des zweiten Corona-Jahres gilt es Bilanz zu ziehen, nicht nur wie die Auftrags- und Umsatzlage der mittelständischen Bauwirtschaft aussieht, sondern auch wie unsere Unternehmen selbst ihre Lage einschätzen. Darüber geben die Ergebnisse unserer aktuellen Unternehmensbefragung Auskunft. Darüber hinaus werden wir eine erste Bewertung des Koalitionsvertrags aus baupolitischer Sicht vornehmen.

Unser Präsident Dipl.-Ing. Reinhard Quast, sowie unser Hauptgeschäftsführer, Felix Pakleppa, stehen Ihnen Rede und Antwort zu diesen wichtigen Fragen.

Gleichzeitig laden wir Sie zu unserem Deutschen Baugewerbetag 2021 ein:

Klima. Bauen. Zukunft.

Chancen und Herausforderungen nach der Bundestagswahl

Das sind die Themen, mit denen sich unsere Veranstaltung am 23. November befasst.

Dazu erwarten wir mit Prof. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., Prof. Marcel Fratzscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sowie Dr. Hendrik Hoppenstedt, geschäftsführender Kanzleramtsminister, hochkarätige Gäste.

Darüber hinaus werden wir mit Daniel Föst MdB, FDP, Stefan Gelbhaar MdB, Bündnis90/Die Grünen sowie Kevin Kühnert MdB, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD zum Stand der Koalitionsverhandlungen sowie zur aktuellen politischen Lage diskutieren.

Wann? am 23. November 2021, 15.00 Uhr bis ca. 17.45 Uhr

Wo? Hotel InterContinental Berlin, Budapester Straße 2, 10787 Berlin

Wie? Präsenzveranstaltung

Für den Baugewerbetag wie auch den Presselunch gilt die "2G+"-Regel: Teilnehmen können nur Personen, die entweder genesen oder geimpft sind und gleichzeitig einen negativen Schnelltest vorlegen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich vor Ort kostenlos testen zu lassen.

Bitte melden Sie sich zu unserem Presselunch formlos per Mail an presse@zdb.de an.

Für den Baugewerbetag registrieren Sie sich bitte online auf unserer Webseite: http://www.baugewerbetag.de.

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell