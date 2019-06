DSL e.V. Deutsche Seniorenliga

Gründerwettbewerb SENovation-Award 2019

Bis 30. Juni mit seniorenfreundlichem Konzept bewerben

Bonn (ots)

Der Countdown läuft: Noch bis zum 30. Juni 2019 können sich junge Start-ups und solche in der Vorgründerphase mit ihrem seniorenfreundlichen Konzept für den SENovation-Award bewerben.

Warum sollten junge Leute Zeit und Geld in Innovationen für Ältere investieren? Die Antwort ist einfach: Weil der Bedarf da ist und in Zukunft noch steigen wird. Und weil die Älteren die Kundengruppe mit der stärksten Kaufkraft sind: Im Durchschnitt können sie 17.700 Euro pro Jahr ausgeben. Vielen Gründern geht es aber nicht nur darum; oft kommt die Initialzündung durch ein persönliches Erlebnis mit Eltern oder Großeltern und das Bedürfnis, Abhilfe zu schaffen.

Die Klassiker unter den Themengebieten sind Pflege, Gesundheit, Mobilität und sicheres Zuhause. Im Kommen sind darüber hinaus Ideen rund um Unterhaltung, Kommunikation und Bildung - alles, was Senioren auch aktiv an der Digitalisierung teilhaben lässt. "Auch wenn die älteren Menschen in der Mediennutzung kontinuierlich aufholen, so sind sie doch am stärksten von der digitalen Spaltung der Gesellschaft bedroht", sagt Diplom-Maschinenbauingenieurin Christine Weiß, Bereichsleiterin Innovation und Kooperation bei der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH im Interview. "So herausfordernd es auch ist, die Gesellschaft muss heute schon allen Menschen einen kompetenten Umgang mit neuen Medien, digitalen Schatten, dem Quantified Self, Big Data, Plattformökonomien bis hin zu Social Bots und Bitcoins ermöglichen. Keine Gesellschaftsgruppe darf zurückgelassen und vor allem auch nicht in ihrer Innovationsfähigkeit unterschätzt werden."

Der SENovation-Award will das fördern. Eine Chance haben aber auch clevere Konzepte ganz ohne digitale Technik - Hauptsache, sie bieten älteren Menschen einen echten Mehrwert. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen in der Vorgründerphase sowie Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die nach dem 29. Juni 2017 gegründet wurden. Die drei Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 5.000 EUR und ein Coaching für ein Jahr. Einsendeschluss ist am 30. Juni.

Informationen zum Wettbewerb und zu den Teilnahmebedingungen sowie reichlich Hintergrundmaterial gibt es unter www.senovation-award.de

Pressekontakt:

Deutsche Seniorenliga e.V.

c/o MedCom international medical & social communication GmbH

Dr. Heike Behrbohm

René-Schickele-Straße 10

53123 Bonn

0228 / 308210

0228 / 3082133

behrbohm@medcominternational.de

www.deutsche-seniorenliga.de

Original-Content von: DSL e.V. Deutsche Seniorenliga, übermittelt durch news aktuell