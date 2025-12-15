Giesecke+Devrient

Digital ist praktisch, aber Weihnachten braucht Bargeld

München

Gerade in der Weihnachtszeit zeigt sich: Bargeld ist mehr als nur ein Zahlungsmittel. Es steht für Verlässlichkeit, Tradition und Teilhabe - Werte, die in einer zunehmend digitalen Welt nicht verloren gehen dürfen. Denn manche Rituale, Überraschungen und kleine Gesten funktionieren einfach besser mit Scheinen und Münzen. Giesecke+Devrient (G+D) nennt sechs wichtige Gründe, warum Bargeld zu den Festtagen unverzichtbar bleibt.

Kontaktloses Bezahlen, das Wallet auf dem Smartphone und Online-Shops sind längst Alltag. Und dennoch ist es wieder einmal die Weihnachtszeit, die uns daran erinnert, was Bargeld nach wie vor leistet: Es schafft Verlässlichkeit, ermöglicht Spontanität und bewahrt Traditionen, die sich nicht vollständig digitalisieren lassen. Gerade wenn es um Geschenke, Überraschungen und persönliche Gesten geht, zeigt sich, warum Scheine und Münzen für viele Menschen mehr sind als nur ein Zahlungsmittel. Dabei lassen sich vor allem sechs Gründe dafür anführen, warum wir weiterhin Bargeld an den Feiertagen brauchen und darüber hinaus:

1. Funktioniert immer - ohne Technikstress

Kein Empfang, kein Akku, kein Systemausfall: Bargeld ist unabhängig von Infrastruktur und bleibt zuverlässig. Besonders für ältere Menschen, Kinder oder technisch weniger affine Gruppen ist es oft der einfachste Zugang zum Bezahlen. Auch dann, wenn Service-Hotlines überlastet sind oder Kassensysteme an ihre Grenzen kommen.

2. Besseres Gefühl fürs Budget - ganz ohne App

Bargeld macht Ausgaben sichtbar. Wer Geld physisch übergibt, entwickelt ein stärkeres Kostenbewusstsein. Gerade in der Geschenkeflut hilft Bargeld, Budgets einzuhalten und dient zugleich als wichtiges Lerninstrument für Kinder im Umgang mit Geld.

3. Überraschungen ohne Datenspur

Weihnachten lebt von Geheimnissen. Bargeld hinterlässt keine digitalen Spuren, keine Kontoauszüge mit verräterischen Händlernamen und keine algorithmischen Kaufprofile. Das schafft nicht nur Vorfreude, sondern schützt auch die Privatsphäre.

4. Teilhabe für alle - unabhängig vom Smartphone

Vom Weihnachtsmarktstand bis zum Vereinsflohmarkt: Viele kurzfristige, ehrenamtlich organisierte Angebote funktionieren bis heute besonders einfach mit Bargeld. Das hält Hürden niedrig, etwa für Menschen ohne Smartphone, ohne Bank-App oder mit eingeschränktem Zugang zu digitalen Systemen.

5. Persönlicher schenken - jenseits des Klicks

Ein Umschlag mit Geld ist kein unpersönlicher Akt, sondern ein Ritual. Er signalisiert Wertschätzung, Nähe und Vertrauen. Für viele Kinder ist das Weihnachtsgeld von Oma und Opa zudem der erste bewusste Kontakt mit Geld und damit ein prägender Moment für den verantwortungsvollen Umgang mit Wert und Konsum.

6. Kleine Gesten möglich machen

Trinkgeld für Zusteller, eine Spende am Basar, ein spontanes Dankeschön am Glühweinstand: Diese Situationen leben von Schnelligkeit und Unkompliziertheit. Bargeld macht aus kleinen Beträgen große Gesten, ohne App, ohne Login, ohne Hürden.

Fazit: Digitales Bezahlen bietet Komfort, aber Bargeld bleibt gerade zu Weihnachten ein wichtiger Teil unserer gelebten Kultur. Es steht für Vertrauen, Stabilität und gesellschaftliche Teilhabe. Seit Jahrtausenden ist Bargeld die einzige Bezahlform, die überall akzeptiert wird, unabhängig von Technik funktioniert und die Privatsphäre wahrt. Entscheidend ist nicht das Gegeneinander von Bargeld und Digitalem, sondern die Stärken beider Welten zu verbinden.

