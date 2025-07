Global Event & Entertainment GmbH

Gleich geht's los: Pressekonferenz Ski-Opening Schladming-Dachstein

Schladming (ots)

Gleich geht's los und die digitale Pressekonferenz für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 startet um Punkt 12:00 Uhr! Bitte klicken Sie frühzeitig auf den Link zum Stream und wählen Sie sich auch bei der Zoom-Konferenz ein, um Fragen an das Podium zu stellen.

Am Podium zu Gast

Veranstalter Klaus Leutgeb, Mathias Schattleitner (Geschäftsführer Schladming-Dachstein), Andreas Keinprecht (Vorsitzender Tourismusregion Schladming-Dachstein), Klaus Hofstätter (Geschäftsführer Hauser Kaibling), Georg Bliem (Geschäftsführer Planai & Hochwurzen), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer Reiteralm), Moderatorin Silvia Schneider.

Klicken Sie einfach auf den Link zum Stream, um der Pressekonferenz beizuwohnen. Wenn Sie auch Fragen an das Podium stellen wollen, wählen Sie sich parallel bei der Zoom-Konferenz ein.

Link zum Stream: https://vimeo.com/event/5215137

Link zur Zoom Konferenz: https://us02web.zoom.us/j/88515339219?pwd=mCoGEuCM8ApaTCxsuEfWeB0xOjIald.1

ÜBER DAS SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

6. DEZEMBER 2025 · PLANAI STADION

Nach dem Erfolg der Vorjahre, ist auch in diesem Jahr die gelungene Kooperation zwischen der Leutgeb Entertainment Group, der Tourismusregion Schladming-Dachstein und der 4-Berge-Skischaukel Schladming ein Erfolgsgarant. Beim Ski-Opening Schladming-Dachstein am 6. Dezember 2025 verwandelt sich das Planai Stadion in eine spektakuläre Konzertarena mit einer atemberaubenden Show sowie einer Bühne, die keine Wünsche offen lässt.

Der noch geheime, internationale Top Act vereint Fans aus ganz Europa in Schladming - bleiben Sie gespannt - das Konzert wird ein garantiert einmaliges Erlebnis!

Ihre Presse-Kontakte für Rückfragen sind:

Leutgeb Entertainment Group

Kerstin Pröll I Head of Media

+43 664 644 13 97

media@leutgebgroup.com

Tourismusverband SCHLADMING-DACHSTEIN

Stefanie Drosg I Presse

+43 660 8597872

presse@schladming-dachstein.at

Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wintersaison voller Höhepunkte und darauf, Ihnen den Act für das Ski Opening Schladming-Dachstein 2025 präsentieren zu können!

Veranstalter LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP und die Gastgeber:innen von Schladming-Dachstein, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm

Original-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell