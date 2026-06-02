Statistisches Bundesamt

Der Durchschnittsmensch in Deutschland ist 1,73 Meter groß und wiegt 78,3 Kilo

Frauen im Schnitt 13 Zentimeter kleiner und 16,8 Kilo leichter als Männer

WIESBADEN (ots)

Der Durchschnittsmensch in Deutschland ist 1,73 Meter groß und wiegt 78,3 Kilo. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mit. Danach hat sich die durchschnittliche Körpergröße von Erwachsenen in den vergangenen Jahren kaum verändert: Im Jahr 2021 hatte sie ebenfalls 1,73 Meter betragen, im Jahr 2017 einen Zentimeter weniger (1,72 Meter). Das Durchschnittsgewicht ist dagegen leicht angestiegen: 2021 war der Durchschnittsmensch hierzulande noch 77,7 Kilo schwer, im Jahr 2017 waren es 77,0 Kilo.

Frauen im Schnitt 1,66 Meter groß, Männer 1,79 Meter

Im Jahr 2025 war die Durchschnittsfrau 1,66 Meter groß und 69,7 Kilogramm schwer. Sie war damit 13 Zentimeter kleiner als der Durchschnittsmann (1,79 Meter) und 16,8 Kilo leichter. Der Durchschnittsmann wog zuletzt 86,5 Kilo.

Junge Menschen am größten, mittlere Altersgruppen am schwersten

Die durchschnittliche Körpergröße Erwachsener geht mit zunehmendem Alter zurück. Am größten waren zuletzt die 18- bis 24-Jährigen mit im Schnitt 1,75 Meter, am kleinsten die Altersgruppe 75plus mit 1,68 Meter. Dagegen steigt das durchschnittliche Körpergewicht bis ins mittlere Alter an und geht dann wieder zurück. Am schwersten sind die Durchschnittsmenschen in der Altersgruppe 50- bis 59 Jahre mit 81,3 Kilo. Am leichtesten sind die 18- bis 24-Jährigen mit 72,5 Kilo.

53,4 % der Erwachsenen gelten als übergewichtig

Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 25 als übergewichtig ein. Im Jahr 2025 traf das auf gut die Hälfte der Erwachsenen (53,4 %) in Deutschland zu. Mit einem BMI über 30 gelten Erwachsene als stark übergewichtig (adipös) - das galt für 17,9 % der Bevölkerung.

Männer sind häufiger übergewichtig als Frauen. Knapp zwei Drittel der Männer (62,6 %) hatten im Jahr 2025 einen BMI über 25, ein Fünftel (19,9 %) galt als adipös. Bei den Frauen galten 43,8 % als übergewichtig und 15,8 % mit einem BMI über 30 als stark übergewichtig.

Methodische Hinweise:

Es handelt sich um Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, bei der rund 1 % der Bevölkerung zu seinen Lebensbedingungen befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.

Im Abstand von vier Jahren werden Fragen zur Gesundheit gestellt. Die Beantwortung der Gesundheitsfragen ist freiwillig. 51 % der Befragten haben Angaben zu Größe und Gewicht gemacht. Bei den Angaben zum Jahr 2025 handelt es sich um Erstergebnisse.

Alle Angaben zu Gewicht und Größe beziehen sich auf erwachsene Personen ab 18 Jahren.

Durch die Neureglung des Mikrozensus ab 2020 sind Vergleiche mit den Ergebnissen aus früheren Jahren nur sehr eingeschränkt möglich. Einen Überblick über die Auswirkungen auf die Ergebnisse durch die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020 und die Umstellung auf den Zensus 2022 bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen:

Diese und weitere Daten rund um den Durchschnittsmenschen in Deutschland bündelt das Statistische Bundesamt auf einer Sonderseite unter www.destatis.de/durchschnittsmensch. Das Datenangebot umfasst viele verschiedene Lebensbereiche und zeigt auch geschlechterspezifische Unterschiede zwischen der Durchschnittsfrau und dem Durchschnittsmann.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Gesundheitsstatistiken Telefon: +49 611 75 8121 www.destatis.de/kontakt

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