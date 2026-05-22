Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.05.2026 bis 29.05.2026
WIESBADEN (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Dienstag, 26.05.2026
(Nr. N043) Zahl der Kurzstreckenflüge und häufigste Verbindungen, Jahr 2025
(Nr. 22) Zahl der Woche zum Weltnichtrauchertag am 31.05.2026: Raucherinnen und Raucher nach Geschlecht und Alter, Jahr 2025
Mittwoch, 27.05.2026
(Nr. N035) Wochenarbeitszeit und Teilzeitquote, Jahre 2015-2025
Donnerstag, 28.05.2026
(Nr. 178) Nominallohn-/Reallohnindex, 1. Quartal 2026
(Nr. N036) Hautkrebs: Krankenhausbehandlungen und Todesfälle, Jahre 2004-2024
(Nr. 179) Sozialleistungen des Staates (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen), Jahre 1991-2025
Freitag, 29.05.2026
(Nr. 180) Außenhandelspreise, April 2026
(Nr. 181) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), April 2026
(Nr. 182) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2026 (im Laufe des Tages)
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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