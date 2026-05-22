Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.05.2026 bis 29.05.2026

WIESBADEN (ots) - - Insgesamt 206 600 Wohnungen fertiggestellt - niedrigster Wert seit 2012 - Bauüberhang mit 760 700 genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen Ende 2025 auf Vorjahresniveau, davon 307 200 bereits im Bau - Durchschnittliche Dauer zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung eines Wohngebäudes seit 2020 um 7 Monate verlängert Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 206 600 Wohnungen gebaut. Wie ...

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