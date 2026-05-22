PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.05.2026 bis 29.05.2026

WIESBADEN (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Dienstag, 26.05.2026

(Nr. N043) Zahl der Kurzstreckenflüge und häufigste Verbindungen, Jahr 2025

(Nr. 22) Zahl der Woche zum Weltnichtrauchertag am 31.05.2026: Raucherinnen und Raucher nach Geschlecht und Alter, Jahr 2025

Mittwoch, 27.05.2026

(Nr. N035) Wochenarbeitszeit und Teilzeitquote, Jahre 2015-2025

Donnerstag, 28.05.2026

(Nr. 178) Nominallohn-/Reallohnindex, 1. Quartal 2026

(Nr. N036) Hautkrebs: Krankenhausbehandlungen und Todesfälle, Jahre 2004-2024

(Nr. 179) Sozialleistungen des Staates (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen), Jahre 1991-2025

Freitag, 29.05.2026

(Nr. 180) Außenhandelspreise, April 2026

(Nr. 181) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), April 2026

(Nr. 182) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2026 (im Laufe des Tages)

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren