Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.03.2026 bis 27.03.2026

WIESBADEN (ots) - Knapp die Hälfte (49 %) aller Beschäftigten in Deutschland waren im Jahr 2025 in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Damit blieb die Tarifbindung im Vergleich zu den Vorjahren konstant. Die Tarifbindung weist hierbei den Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben an allen Beschäftigten aus. Wie das Statistische Bundesamt ...

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