Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.03.2026 bis 27.03.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 23.03.2026
- (Nr. 098) Junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien, Jahr 2024
- (Nr. N019) Spargel in Deutschland: Anbau und Außenhandel, Jahre 1991 bis 2025
Dienstag, 24.03.2026
- (Nr. 099) Neue Kassenbon-Scanfunktion in Befragungs-App zu Einnahmen und Ausgaben - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht
- (Nr. 13) Zahl der Woche zur Zeitumstellung: Nachtarbeit in ausgewählten Branchen, Jahr 2024
Mittwoch, 25.03.2026
- (Nr. 100) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
- (Nr. 101) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2025
- (Nr. 102) Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025
- (Nr. 103) Verdienste nach Berufen und Bildungsabschlüssen, April 2025
Donnerstag, 26.03.2026
- (Nr. 104) Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Jahr 2025
- (Nr. 105) Weinerzeugung, Jahr 2025
- (Nr. 106) Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen, Jahr 2024
Freitag, 27.03.2026
- (Nr. 107) Ausgaben und Personal für Forschung und Entwicklung, Jahr 2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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