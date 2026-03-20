PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.03.2026 bis 27.03.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 23.03.2026

  • (Nr. 098) Junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien, Jahr 2024
  • (Nr. N019) Spargel in Deutschland: Anbau und Außenhandel, Jahre 1991 bis 2025

Dienstag, 24.03.2026

  • (Nr. 099) Neue Kassenbon-Scanfunktion in Befragungs-App zu Einnahmen und Ausgaben - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht
  • (Nr. 13) Zahl der Woche zur Zeitumstellung: Nachtarbeit in ausgewählten Branchen, Jahr 2024

Mittwoch, 25.03.2026

  • (Nr. 100) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
  • (Nr. 101) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2025
  • (Nr. 102) Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025
  • (Nr. 103) Verdienste nach Berufen und Bildungsabschlüssen, April 2025

Donnerstag, 26.03.2026

  • (Nr. 104) Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Jahr 2025
  • (Nr. 105) Weinerzeugung, Jahr 2025
  • (Nr. 106) Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen, Jahr 2024

Freitag, 27.03.2026

  • (Nr. 107) Ausgaben und Personal für Forschung und Entwicklung, Jahr 2024

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 20.03.2026 – 08:00

    Tarifbindung 2025 unverändert bei 49 % / Weiterhin große Unterschiede zwischen den Branchen

    WIESBADEN (ots) - Knapp die Hälfte (49 %) aller Beschäftigten in Deutschland waren im Jahr 2025 in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Damit blieb die Tarifbindung im Vergleich zu den Vorjahren konstant. Die Tarifbindung weist hierbei den Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben an allen Beschäftigten aus. Wie das Statistische Bundesamt ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:00

    Erzeugerpreise Februar 2026: -3,3 % gegenüber Februar 2025

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Februar 2026 -3,3 % zum Vorjahresmonat -0,5 % zum Vormonat Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Februar 2026 um 3,3 % niedriger als im Februar 2025. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,5 %. Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren