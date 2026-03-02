Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Einzelhandelsumsatz im Januar 2026 real um 0,9 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots)

Die Überschrift der ursprünglich verbreiten Fassung am 2.03.2026 um 8:00 Uhr enthielt die fehlerhafte Angabe "niedriger als im Vorjahr". Die Zeitangabe wurde korrigiert zu "niedriger als im Vormonat". Die Korrektur ist kursiv hervorgehoben.

