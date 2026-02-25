Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2025

Wiesbaden (ots)

Die am 25.02.2026 verbreitete Meldung muss aufgrund von Fehlern in der 4. Tabelle korrigiert werden. Betroffen sind die Nachkommastellen. Die korrigierten Werte sind fett hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

VGR-Infoteam,

Telefon: +49 611 75 2626

www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell