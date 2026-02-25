PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2025

Wiesbaden (ots)

Die am 25.02.2026 verbreitete Meldung muss aufgrund von Fehlern in der 4. Tabelle korrigiert werden. Betroffen sind die Nachkommastellen. Die korrigierten Werte sind fett hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

VGR-Infoteam,

Telefon: +49 611 75 2626

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren