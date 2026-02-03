Statistisches Bundesamt

Importe von Ski und Snowboards binnen zehn Jahren um 30 % gesunken

WIESBADEN (ots)

Die Importe von Ski und Snowboards sind innerhalb von zehn Jahren um 29,8 % zurückgegangen. Im Jahr 2024 sind 518 800 Ski, Langlaufski, Monoski und Snowboards im Wert von 71,7 Millionen Euro nach Deutschland importiert worden, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Start der Olympischen Winterspiele in Italien am 6. Februar 2026 mitteilt. Im Jahr 2014 waren es noch gut 739 200 Stück. Noch weniger Ski und Snowboards als 2024 wurden nur im Pandemiejahr 2021 importiert (405 100 Stück).

Die Exporte von Ski und Snowboards aus Deutschland sind im selben Zeitraum ebenfalls gesunken: Mit einem Minus von 18,8 % fiel der Rückgang 2024 gegenüber 2014 jedoch geringer aus als bei den Importen. 523 100 Ski und Snowboards im Wert von 95,2 Millionen Euro gingen 2024 ins Ausland, zehn Jahre zuvor waren es 644 500 Stück. Damit hat Deutschland erstmals seit dem Pandemiejahr 2021 mehr Ski und Snowboards exportiert als importiert.

Jeder dritte Import von Ski und Snowboards kam aus China

Gut ein Drittel der importierten Ski und Snowboards kam 2024 aus China (36,7 % oder 190 200 Stück). Dahinter folgten Österreich (24,0 % oder 124 400 Stück) und Slowenien (8,2 % oder 42 700) als wichtigste Lieferländer. Zusammen vereinten die drei Länder gut zwei Drittel des gesamten Imports auf sich. Weniger konzentriert war der Absatzmarkt für Ski und Snowboards aus Deutschland: 15,7 % der Exporte gingen nach Frankreich (82 100 Stück), dicht gefolgt von Österreich (15,1 % oder 78 800 Stück) und den USA (12,3 % oder 64 400 Stück).

Unter den 518 800 importierten Ski und Snowboards waren 305 700 Paar Alpinski (Anteil von 58,9 %) sowie 136 000 Snowboards und Monoski (26,2 %). Bei den Exporten aus Deutschland hatten ebenfalls Alpinski mit 79,4 % und Snowboards und Monoski mit 17,5 % die größten Anteile.

Methodische Hinweise:

Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Die Angaben zu Importen und Exporten von Ski und Snowboards beziehen sich auf folgende Warennummern beziehungsweise deren Summe:

WA95061110 Langlaufski für den Wintersport (Paar)

WA95061121 Monoski und Snowboards (Stück)

WA95061129 Ski für den alpinen Skilauf (Paar)

WA95061180 Andere Ski für den Wintersport (Paar)

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse zum Import und Export von Wintersportausrüstung wie Ski und Snowboards sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0013 bis 51000-0018 abrufbar.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Außenhandel Telefon: +49 611 75 2481 www.destatis.de/kontakt

