Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 12.01.2026 bis 16.01.2026

WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Dezember 2025 +3,2 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt) +1,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Dezember 2025 gegenüber November 2025 kalender- und saisonbereinigt um 3,2 % gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische ...

