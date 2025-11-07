Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.11.2025 bis 14.11.2025
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 10.11.2025
- (Nr. N064) Wanderungs- und Reisegeschehen zwischen den USA und Deutschland, Januar-September 2025
Dienstag, 11.11.2025
- (Nr. 401) Inlandstourismus, September 2025
- (Nr. 46) Zahl der Woche zur Gründungswoche: Überlebensraten neu gegründeter Unternehmen, Jahr 2023
Mittwoch, 12.11.2025
- (Nr. 402) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2025
- (Nr. 403) Großhandelspreise, Oktober 2025
- (Nr. 404) Einschulungen (vorläufige Ergebnisse), Schuljahr 2025/26
Freitag, 14.11.2025
- (Nr. 405) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2024
- (Nr. 406) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2025
- (Nr. 407) Gewerbeanzeigen, Januar bis September 2025
- (Nr. 408) Insolvenzen, August 2025 + Schnellindikator Oktober 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
