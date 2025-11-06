Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 07.11.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den 07.11.2025 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2025, Jahr 2024" veröffentlichen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

