Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.10.2025 bis 10.10.2025

WIESBADEN (ots) - - Mittleres Nettoäquivalenzeinkommen von Personen im Ruhestand liegt mit 1 990 Euro unter dem der Gesamtbevölkerung von rund 2 300 Euro - Rentnerhaushalte beziehen ihr Einkommen zu 92 % aus Renten oder Pensionen - Gender Pension Gap: Alterseinkünfte von Frauen durchschnittlich 25,8 % niedriger als von Männern Jede fünfte Person (20 %) im ...

