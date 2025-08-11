Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Juni 2025: 3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Zahl der Übernachtungen steigt im 1. Halbjahr 2025 auf neuen Rekordwert

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, Juni 2025

50,5 Millionen

+3,8 % zum Juni 2024

Im Juni 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im Juni 2024.

Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Juni 2025 deutlich über Vorjahresniveau

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2025 gegenüber Juni 2024 um 7,4 % auf 42,8 Millionen zu. Ein Grund für den Anstieg dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten. Demgegenüber sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 % auf 7,6 Millionen. Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische Touristinnen und Touristen angezogen hatte.

1. Halbjahr 2025: Übernachtungszahl leicht über Rekordniveau des Vorjahres

Im gesamten 1. Halbjahr 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe 223,3 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl leicht (+0,1 %) über dem bisherigen Höchstwert von 223,1 Millionen im 1. Halbjahr 2024. Der Anstieg auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 % auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 % auf 36,4 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende August 2025 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tourismus Telefon: +49 611 75 4851 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell