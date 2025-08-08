Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.08.2025 bis 15.08.2025

WIESBADEN (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Montag. 11.08.2025

(Nr. 294) Inlandstourismus, Juni 2025

(Nr. 295) Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025

(Nr. N041) Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen nach Geschlecht und Alter sowie Todesfälle, Jahre 2003 bis 2023

Dienstag, 12.08.2025

(Nr. 33) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024

Mittwoch, 13.08.2025

(Nr. 296) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2025

(Nr. 297) Großhandelspreise, Juli 2025

(Nr. N042) Lehrkräftemangel: Teilzeitquote und Altersverteilung bei Lehrkräften, Schuljahr 2023/24

Donnerstag, 14.08.2025

(Nr. N043) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2024

(Nr. 298) Promovierende, Jahr 2024

Freitag, 15.08.2025

(Nr. 299) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2025

(Nr. 300) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2025

(Nr. 301) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2. Quartal 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell