Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Regenbogenfamilien: 31 000 gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern im Jahr 2024

WIESBADEN (ots)

Die am 3. Juni 2025 verbreitete "Zahl der Woche" muss aufgrund von Fehlern im zweiten Absatz (Zwischenüberschrift und erster Satz) korrigiert werden. Die Korrekturen sind in der Internet-Pressemitteilung unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen in fett hervorgehoben.

Weitere Auskünfte:

Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus dem Mikrozensus

Telefon: +49 611 75 2262

www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell