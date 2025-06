398 Milliarden Euro für Bildung, Forschung und Wissenschaft im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) - - Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche in Albanien, Nordmazedonien und Bulgarien kosten nur halb so viel wie in Deutschland - Für Urlaub in skandinavischen Ländern müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen teils deutlich mehr bezahlen als hierzulande Der Urlaub ist in vielen Staaten im Süden und Osten Europas deutlich günstiger als ...

