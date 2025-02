WIESBADEN (ots) - - Quote bei Frauen deutlich höher als bei Männern - Starker Anstieg der Erstabsolventenquote in den Jahren 2003 bis 2012, danach nahezu konstant - Ländervergleich zeigt besonders hohe Erstabsolventenquote in den Stadtstaaten Im Prüfungsjahr 2023 haben 297 200 Personen einen ersten Hochschulabschluss in Deutschland erreicht. Damit lag der Anteil der Erstabsolventinnen und -absolventen an der ...

mehr