Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.11.2024 bis 29.11.2024

WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Oktober 2024 55,1 Milliarden Euro -6,9 % zum Vormonat -6,5 % zum Vorjahresmonat Exporte in Drittstaaten (Originalwerte Warenausfuhren), Oktober 2024 59,0 Milliarden Euro -2,5 % zum Vorjahresmonat Die deutschen Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union ...

