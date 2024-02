Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 19.02.2024 aufgrund technischer Probleme verschoben auf 20.02.2024

WIESBADEN (ots)

Die in der Wochenvorschau für den heutigen 19. Februar 2024 angekündigte Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes "Zum Tag der Muttersprache (21.02.2024): In Haushalten in Deutschland vorwiegend gesprochene Sprachen, Jahr 2022" erscheint aufgrund technischer Probleme erst am morgigen Dienstag, 20. Februar 2024, um 8:00 Uhr.

