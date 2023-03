Hochschulausgaben 2021 um 4 % auf 67 Milliarden Euro gestiegen

WIESBADEN (ots) - - Über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer suchen infolge des russischen Angriffskriegs Schutz in Deutschland - Neben ukrainischen Schutzsuchenden erstmals über zwei Millionen Schutzsuchende anderer Nationalitäten registriert - Höchste Anteile Schutzsuchender an der Bevölkerung in Bremen, Berlin und Hamburg Zum Jahresende 2022 waren in Deutschland rund 3,08 Millionen Menschen als Schutzsuchende ...

