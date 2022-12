Tourismus in Deutschland im Oktober 2022: 2,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Im Zeitraum Januar bis September 2022 war bei deutschen Exporten in Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) der Euro das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 55,6 % der deutschen Exportgeschäfte in die Drittstaaten ...

mehr