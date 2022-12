Öffentliche Bildungsausgaben 2021 um 3,3 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - - Mehr als ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms stammt aus Kohlekraftwerken - Trotz hoher Gaspreise steigt Stromerzeugung aus Erdgas um 4,5 % - Hohe Zahl an Sonnenstunden führt zu gut 20 % mehr Solarstrom - Fast 90 % weniger Stromimporte aus Frankreich Der im 3. Quartal 2022 in Deutschland erzeugte und ins Stromnetz eingespeiste Strom ...

