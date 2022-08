WIESBADEN (ots) - * Besonders hohe Überbelastung der Bevölkerung in Mieterhaushalten mit einem Anteil von 12,8 % * Belastung durch Wohnkosten für Mieterhaushalte in Städten sowie in unterster Einkommensgruppe überdurchschnittlich hoch * Nettokaltmieten im Juli 2022 um 1,7 % gegenüber Juli 2021 gestiegen Für viele Millionen Menschen in Deutschland machen die ...

