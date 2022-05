Produktion von Trinkmilch im Jahr 2021 um 7 % niedriger als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - * Zahl der Steuerpflichtigen mit Einkünften ab einer Million Euro gegenüber 2017 um 1 500 gestiegen * Einkommensmillionärinnen und -millionäre erzielten im Durchschnitt Jahreseinkünfte von 2,6 Millionen Euro * "Millionärsdichte" in Hamburg und Bayern am höchsten, in Sachsen-Anhalt und Thüringen am niedrigsten Im Jahr 2018 hatten knapp 26 300 ...

