Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.04.2022 bis 08.04.2022

WIESBADEN (ots) - * Nachfrage nach Speiseöl in der Woche vom 7. bis 13. März 2022 mehr als doppelt so hoch wie vor dem Krieg in der Ukraine, Absatz von Mehl mehr als verdreifacht * Absatz in der Woche vom 14. bis 20. März wieder etwas niedriger, aber noch immer auf sehr hohem Niveau - keine Anzeichen für großflächige Unterversorgung Aufgrund der hohen Nachfrage ...

