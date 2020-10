Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.11.2020 bis 06.11.2020

WiesbadenWiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 02.11.2020 (Nr. 436) Erwerbspersonenvorausberechnung bis zum Jahr 2060, Basisjahr 2019 (Nr. N 071) Zum Weltmännertag am 03.11.2020: Arbeitszufriedenheit und Erwerbstätigkeit von Männern in Deutschland und der Europäischen Union, Jahre 2018/2019 Dienstag, 03.11.2020 (Nr. N 072) Pflegekräfte in Deutschland und im OECD-Vergleich, Jahr 2018 (Nr. 45) Zahl der Woche zur US-Präsidentschaftswahl 2020: Wahlberechtigte in Deutschland, Datenbasis Jahr 2019 Mittwoch, 04.11.2020 (Nr. 437) Operationen in Krankenhäusern, Jahr 2019 Donnerstag, 05.11.2020 (Nr. 438) Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 44. Kalenderwoche 2020 (Nr. 439) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September 2020 Freitag, 06.11.2020 (Nr. 440) Produktionsindex, September 2020 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontakt Erreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.

