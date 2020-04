Statistisches Bundesamt

Verarbeitendes Gewerbe im Februar 2020: Auftragseingang -1,4 % saisonbereinigt zum Vormonat

Februar 2020 (vorläufig): Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe -1,4 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt) +1,5 % zum Vorjahresmonat (real und kalenderbereinigt) Januar 2020 (revidiert): Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe +4,8 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt) -0,8 % zum Vorjahresmonat (real und kalenderbereinigt)

Die Corona-Pandemie hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf die Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland: Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2020 saison- und kalenderbereinigt 1,4 % niedriger als im Januar 2020. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe saison- und kalenderbereinigt 1,1 % höher als im Vormonat. In den Angaben sind die aktuellen Auftragseingänge der Betriebe in Rheinland-Pfalz noch nicht enthalten und daher geschätzt.

Die Aufträge aus dem Inland stiegen im Februar 2020 im Vergleich zum Vormonat um 1,7 %, die Auslandsaufträge verringerten sich um 3,6 %. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 5,0 % ab. Die Auftragseingänge aus dem restlichen Ausland fielen um 2,7 % gegenüber Januar 2020.

Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im Februar 2020 um 0,9 % höher als im Vormonat. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Rückgang von 3,4 %. Im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 1,7 % .

Für Januar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 4,8 % gegenüber Dezember 2019 (vorläufiger Wert: +5,5 %).

Umsatz: +0,1 % saisonbereinigt zum Vormonat

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im Februar 2020 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % höher als im Vormonat. Auch hier fehlen die Angaben der Betriebe in Rheinland-Pfalz, deren Umsätze daher geschätzt sind. Für Januar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,1 % (vorläufiger Wert:+2,0 %).

Methodische Hinweise:

Die Daten zum Auftragseingang und zum Umsatz basieren auf dem Volumenindex für das Verarbeitende Gewerbe, saison- und kalenderbereinigt mit dem Verfahren X13 JDemetra+.

Auftragseingänge und Umsätze werden in der Gliederung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei werden die Auftragseingänge nur in ausgewählten Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.

Die Meldungen der Betriebe in Rheinland-Pfalz im Monat Februar 2020 konnten wegen des derzeit eingeschränkten Dienstbetriebs im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz nicht in die vorläufigen Ergebnisse dieser Pressemitteilung einbezogen werden. Sie werden in das revidierte Ergebnis zum Auftragseingangs- und Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe einbezogen, sofern sie rechtzeitig vorliegen.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte: Konjunkturerhebungen im Verarbeitenden Gewerbe, Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 06, www.destatis.de/kontakt

