Tourismus in Deutschland im Januar 2020: 3,2 % mehr Übernachtungen als im Januar 2019

Gästeübernachtungen, Januar 2020 27,0 Millionen Übernachtungen +3,2 % zum Vorjahresmonat

Im Januar 2020 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 27,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 3,2 % gegenüber Januar 2019.

Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 2,2 % auf 5,1 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich um 3,5 % auf 21,9 Millionen.

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Detaillierte Informationen (unter anderem zu den Herkunftsländern) sind in etwa 14 Tagen unter "Monatserhebung im Tourismus" verfügbar.

