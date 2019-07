Statistisches Bundesamt

Deutsche Exporte im Mai 2019: +4,5 % zum Mai 2018

Exporte, Mai 2019 113,9 Milliarden Euro +1,1 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt) +4,5 % zum Vorjahresmonat Importe, Mai 2019 93,4 Milliarden Euro -0,5 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt) +4,9 % zum Vorjahresmonat Außenhandelsbilanz, Mai 2019: 20,6 Milliarden Euro 18,7 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt) Leistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, Mai 2019 16,5 Milliarden Euro

Im Mai 2019 wurden von Deutschland Waren im Wert von 113,9 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 93,4 Milliarden Euro importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im Mai 2019 um 4,5 % und die Importe um 4,9 % höher als im Mai 2018. Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Exporte gegenüber dem Vormonat April 2019 um 1,1 % zu, die Importe sanken um 0,5 %.

Die Außenhandelsbilanz schloss im Mai 2019 mit einem Überschuss von 20,6 Milliarden Euro ab. Im Mai 2018 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz +20,0 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschuss der Außenhandelsbilanz im Mai 2019 bei 18,7 Milliarden Euro.

Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (+21,3 Milliarden Euro), Dienstleistungen (-1,1 Milliarden Euro), Primäreinkommen (-4,2 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (+0,5 Milliarden Euro) schloss - nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank - die Leistungsbilanz im Mai 2019 mit einem Überschuss von 16,5 Milliarden Euro ab. Im Mai 2018 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 13,0 Milliarden Euro ausgewiesen.

In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Mai 2019 Waren im Wert von 66,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 54,2 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Mai 2018 stiegen die Exporte in die EU-Länder um 0,6 % und die Importe aus diesen Ländern um 4,7 %. In die Länder der Eurozone wurden im Mai 2019 Waren im Wert von 42,3 Milliarden Euro (+3,8 %) exportiert und Waren im Wert von 35,8 Milliarden Euro (+8,7 %) aus diesen Ländern importiert. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Mai 2019 Waren im Wert von 23,8 Milliarden Euro (-4,8 %) exportiert und Waren im Wert von 18,4 Milliarden Euro (-2,3 %) von dort importiert.

In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Mai 2019 Waren im Wert von 47,9 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 39,2 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber Mai 2018 nahmen die Exporte in die Drittländer um 10,4 % zu, die Importe von dort stiegen um 5,1 %.

Erste vorläufige Detailergebnisse nach Ursprungs- / Bestimmungsländern und nach Kapiteln des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik, sowie eine Vergleichstabelle Ursprungsland- / Versendungslandkonzept sind als Download verfügbar.

Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.

