Einzelhandelsumsatz im Oktober 2017 preisbereinigt um 1,4 % niedriger als im Vorjahresmonat

Wiesbaden (ots) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Oktober 2017 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 1,4 % weniger und nominal (also nicht preisbereinigt) 0,3 % mehr um als im Vorjahresmonat. Die Geschäfte hatten im Oktober 2017 an 24 Verkaufstagen offen, einen Tag weniger als im Oktober 2016.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Oktober 2017 preisbereinigt 0,5 % und nominal 3,5 % mehr um als im Oktober 2016. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten preisbereinigt um 0,6 % und nominal um 3,8 % höher als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde preisbereinigt 1,3 % weniger und nominal 0,5 % mehr umgesetzt als im Oktober 2016.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze preisbereinigt 2,8 % und nominal 2,1 % unter den Werten des Vorjahresmonats. Nur der Internet- und Versandhandel erzielte sowohl preisbereinigt mit + 0,4 % als auch nominal mit + 0,8 % Umsatzzuwächse.

Von Januar bis Oktober 2017 setzte der deutsche Einzelhandel preisbereinigt 2,4 % und nominal 4,3 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) lag der Umsatz im Oktober 2017 im Vergleich zum September 2017 preisbereinigt um 1,2 % und nominal um 1,0 % niedriger.

Methodische Hinweise:

Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.

Weitere Auskünfte gibt: Otfried Rörig, Telefon: +49 (0)611 / 75 24 30, www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell